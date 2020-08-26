Зеленский пообедал в McDonald's: фото и видео

Глава государства побывал с рабочей поездкой в Днепре. Зеленский, Ермак и местные представители власти пообедали фастфудом в McDonald's.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепр посетил McDonald's. Фото главы государства, обедающего в заведении фастфуда в компании чиновников, опубликовал нардеп "Слуги народа" Дмитрий Черный.

Соответствующие видео разместил также канал Obozrevatel.TV.

За столиком вместе с Владимиром Зеленским сидят глава Офиса президента Андрей Ермак, глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник.

Как сообщалось, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабмина, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото обнародовала пресс-служба президента.Позже президент сообщил, что за посещение кафе в Хмельницком его оштрафовали.