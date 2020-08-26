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Ситуация на Донбассе и протесты в Беларуси: Зеленский и Помпео поговорили по телефону
Ситуация на Донбассе и протесты в Беларуси: Зеленский и Помпео поговорили по телефону
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Ситуация на Донбассе и протесты в Беларуси: Зеленский и Помпео поговорили по телефону

Ситуация на Донбассе и протесты в Беларуси: Зеленский и Помпео поговорили по телефону
Обновлено 19:44 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. В ходе беседы они обсудили перемирие на Донбассе и протесты в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Майк Помпео поздравил Украину и весь украинский народ с 29-й годовщиной независимости.

Зеленский отметил важность финансовой помощи от США для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины.

Глава государства отметил исключительно важное значение для Украины сотрудничества с США в сфере безопасности и принятие мер для обеспечения ее реализации.

Президент проинформировал Государственного секретаря об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"31 день продолжается режим "тишины" на Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке - Европы и вашей", - добавил Владимир Зеленский.

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Собеседники обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности в рамках обсуждения ситуации в Беларуси.

"Главное – чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также выразил надежду, что волеизъявление белорусского народа будет реализовано в ближайшее время.

Кроме того, Зеленский отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США.

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Все по теме:

США, Беларусь, Владимир Зеленский, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
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