На Банковой назвали дату ближайшей "Нормандии"

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12:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Запланированная на 28 августа встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится до 10 сентября.

Запланированная встреча советников в "нормандском формате", которую хотели отменить, все же состоится.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе визита на Днепропетровщину вместе с Владимиром Зеленским.

Отмечается, что изначально саммит должен был пройти 28 августа, однако теперь она перенесена до 10 сентября. О точной дате пока не сообщается, однако Ермак выразил убеждение, что это произойдет в первых числах осени.

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"Господин Бонн (советник президента Франции Эммануэль Бонн - ред.) связался со мной несколько дней назад и просил перенести (встречу - ред.) в связи с незапланированной командировкой. Сегодня обсуждаются даты, это первые числа сентября. Я думаю, до 10 сентября эта встреча состоится", - сказал Ермак.

Напомним, вчера в интервью президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что достигнуть мира на Донбассе невозможно без прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

В интервью также был детально затронут вопрос оккупированных территорий. Зеленский заявил, что сейчас для столицы обе ситуации - и в Крыму, и на Востоке страны - в приоритете.

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Все по теме:

Германия, Украина, Франция, ФРГ, Россия, РФ, Нормандский формат, Андрей Ермак.

Автор:

Телеграф
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