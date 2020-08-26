Зеленский обратился к лидерам ЕС: Вы должны ответить украинцам

Президент считает, что лидеры ЕС должны озвучить конкретный перечень шагов для членства Украины в Евросоюзе.

Для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины.

Такое мнение выразил глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

"Я спрашивал у многих лидеров Европы: "Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом для получения членства ЕС", - поведал Зеленский.

По его словам, получив конкретный перечень шагов правительство сможет понять, что нужно сделать в первую очередь и на сколько затянется процесс интеграции Украины с Евросоюзом.

"Чтобы все имели понимание, в чем мы нуждаемся сейчас - и Украина, и Европа. Я думаю, мы просто должны сделать такое государство, которое очень хочет Европа. А решать все-таки Украине", - подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что не все представители ЕС хотели бы видеть Украину в альянсе, однако общая картина показывает, что все же наше государство хотят видеть в Евросоюзе.

"Мы видим, как власти Европы санкционно сегодня действуют, как они нас поддерживают, теряя львиную долю денег из-за санкций против Российской Федерации. Я их за это благодарю", - указал он.

Напомним, в интервью также был затронут вопрос оккупированных территорий. Зеленский заявил, что сейчас для столицы обе ситуации - и в Крыму, и на Востоке страны - в приоритете.