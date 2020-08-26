Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч
Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч
Дожди с грозами: чем "удивит" погода на этой неделе
Дожди с грозами: чем "удивит" погода на этой неделе
Динамо - Шахтер: видео голов и обзор Суперкубка Украины (Видео)
Динамо - Шахтер: видео голов и обзор Суперкубка Украины (Видео)
26 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
26 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Зеленский обратился к лидерам ЕС: Вы должны ответить украинцам

Зеленский обратился к лидерам ЕС: Вы должны ответить украинцам
09:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Президент считает, что лидеры ЕС должны озвучить конкретный перечень шагов для членства Украины в Евросоюзе.

Для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины.

Такое мнение выразил глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

"Я спрашивал у многих лидеров Европы: "Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом для получения членства ЕС", - поведал Зеленский.

Зеленский о протестах в Беларуси: Не пожелал бы им тех же событий, какие были у нас в 2014 году

По его словам, получив конкретный перечень шагов правительство сможет понять, что нужно сделать в первую очередь и на сколько затянется процесс интеграции Украины с Евросоюзом.

"Чтобы все имели понимание, в чем мы нуждаемся сейчас - и Украина, и Европа. Я думаю, мы просто должны сделать такое государство, которое очень хочет Европа. А решать все-таки Украине", - подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что не все представители ЕС хотели бы видеть Украину в альянсе, однако общая картина показывает, что все же наше государство хотят видеть в Евросоюзе.

Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата

"Мы видим, как власти Европы санкционно сегодня действуют, как они нас поддерживают, теряя львиную долю денег из-за санкций против Российской Федерации. Я их за это благодарю", - указал он.

Напомним, в интервью также был затронут вопрос оккупированных территорий. Зеленский заявил, что сейчас для столицы обе ситуации - и в Крыму, и на Востоке страны - в приоритете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, Владимир Зеленский, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
02 Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают
03 Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата
04 "Будет больше провокаций": Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
05 Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отравление Навального: США готовы помочь в расследовании
Отравление Навального: США готовы помочь в расследовании
СМИ: в США могут признать геноцидом притеснения уйгуров Китаем
СМИ: в США могут признать геноцидом притеснения уйгуров Китаем
Вакцина от COVID-19: Китай начал испытания на людях
Вакцина от COVID-19: Китай начал испытания на людях
Ремонт простым не будет: специалисты iFixit заглянули &quot;под капот&quot; новых флагманов Samsung
Ремонт простым не будет: специалисты iFixit заглянули "под капот" новых флагманов Samsung
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь