Кулеба и новый глава МИД Польши провели первый разговор: о чем говорили

Дмитрий Кулеба поздравил польского коллегу с назначением на должность и пригласил осуществить визит в Украину.

Глава МИД Украины и новый министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провели первый телефонный разговор.

"Новый министр иностранных дел Польши выразил убежденность в будущем плодотворном сотрудничестве ради успешного развития украинского-польских отношений. Он подчеркнул, что разговор с украинским коллегой стал одним из первых его телефонных разговоров, что указывает на важность отношений между двумя государствами", - сообщает пресс служба МИД Украины.

Отмечается, что министры подтвердили важность сотрудничества Украины, Польши и Литвы в рамках "Люблинского треугольника" и его укрепление в качестве важного регионального формата взаимодействия.