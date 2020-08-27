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Кулеба и новый глава МИД Польши провели первый разговор: о чем говорили

Кулеба и новый глава МИД Польши провели первый разговор: о чем говорили
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф
Дмитрий Кулеба поздравил польского коллегу с назначением на должность и пригласил осуществить визит в Украину.

Глава МИД Украины и новый министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провели первый телефонный разговор.

"Новый министр иностранных дел Польши выразил убежденность в будущем плодотворном сотрудничестве ради успешного развития украинского-польских отношений. Он подчеркнул, что разговор с украинским коллегой стал одним из первых его телефонных разговоров, что указывает на важность отношений между двумя государствами", - сообщает пресс служба МИД Украины.

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 Отмечается, что министры подтвердили важность сотрудничества Украины, Польши и Литвы в рамках "Люблинского треугольника" и его укрепление в качестве важного регионального формата взаимодействия.

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Все по теме:

Польша, МИД, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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