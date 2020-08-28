Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Им стал Сергей Сергейчук.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На встрече с представителями бизнеса региона Глава государства вручил новому руководителю области служебное удостоверение.

"Мы меняем главу областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть", – отметил Владимир Зеленский.

"Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и Президента", – добавил он.

Новый руководитель региона Сергей Сергийчук поблагодарил Главу государства за доверие и пообещал работать на результат.

«Буду развивать область, чтобы жизнь черкасцев была лучше. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической и медицинской безопасности, улучшение качества образования. Это и «Большое строительство», – заявил Сергей Сергийчук.

Напомним, Кабмин на заседании 26 августа назначил председателем Кировоградской ОГА Андрея Назаренко, а Черкасской - Сергея Сергийчука.

Отметим, Сергей Сергийчук до назначения работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе. Среди его приоритетов - снижение тарифов, запуск поезда Черкассы - Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра.

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