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Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА: что о нем известно

Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА: что о нем известно
12:02 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Им стал Сергей Сергейчук.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На встрече с представителями бизнеса региона Глава государства вручил новому руководителю области служебное удостоверение.

"Мы меняем главу областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть", – отметил Владимир Зеленский.

"Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и Президента", – добавил он.

Новый руководитель региона Сергей Сергийчук поблагодарил Главу государства за доверие и пообещал работать на результат.

«Буду развивать область, чтобы жизнь черкасцев была лучше. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической и медицинской безопасности, улучшение качества образования. Это и «Большое строительство», – заявил Сергей Сергийчук.

Напомним, Кабмин на заседании 26 августа назначил председателем Кировоградской ОГА Андрея Назаренко, а Черкасской - Сергея Сергийчука.

Отметим, Сергей Сергийчук до назначения работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе. Среди его приоритетов - снижение тарифов, запуск поезда Черкассы - Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра.

Что известно про Сергийчука?

  • Сергийчуку 49 лет, он родился 22 декабря 1970 года в Киеве.

  • Окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны имени маршала авиации Покрышкина.

  • После учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на юрфаке.

  • Работу в СБУ начал в 1994 году. Занимался аналитической, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельностью в области защиты экономики государства, в частности, объектов военно-промышленного комплекса, машиностроения, топливно-энергетического комплекса и отрасли связи и информатизации Киевского региона.

  • Два года – с 2007-го до 2009-го был исполняющим обязанности председателя Днепровской РГА в Киеве.

  • В 2019 году стал заместителем начальника Центра кибербезопасности Государственной службы специальной связи и защиты информации.

  • С сентября 2019-го работает в центральном аппарате службы безопасности Украины.

  • Сейчас является советником министра по делам ветеранов.

  • Женат, есть дочь Дарья.

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Владимир Зеленский, Черкасская ОГА.

Автор:

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