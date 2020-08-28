Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА: что о нем известно

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На встрече с представителями бизнеса региона Глава государства вручил новому руководителю области служебное удостоверение.
"Мы меняем главу областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть", – отметил Владимир Зеленский.
"Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и Президента", – добавил он.
Новый руководитель региона Сергей Сергийчук поблагодарил Главу государства за доверие и пообещал работать на результат.
«Буду развивать область, чтобы жизнь черкасцев была лучше. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической и медицинской безопасности, улучшение качества образования. Это и «Большое строительство», – заявил Сергей Сергийчук.
Напомним, Кабмин на заседании 26 августа назначил председателем Кировоградской ОГА Андрея Назаренко, а Черкасской - Сергея Сергийчука.
Отметим, Сергей Сергийчук до назначения работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе. Среди его приоритетов - снижение тарифов, запуск поезда Черкассы - Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра.
Сергийчуку 49 лет, он родился 22 декабря 1970 года в Киеве.
Окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны имени маршала авиации Покрышкина.
После учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на юрфаке.
Работу в СБУ начал в 1994 году. Занимался аналитической, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельностью в области защиты экономики государства, в частности, объектов военно-промышленного комплекса, машиностроения, топливно-энергетического комплекса и отрасли связи и информатизации Киевского региона.
Два года – с 2007-го до 2009-го был исполняющим обязанности председателя Днепровской РГА в Киеве.
В 2019 году стал заместителем начальника Центра кибербезопасности Государственной службы специальной связи и защиты информации.
С сентября 2019-го работает в центральном аппарате службы безопасности Украины.
Сейчас является советником министра по делам ветеранов.
Женат, есть дочь Дарья.