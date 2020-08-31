"Слуга народа" презентовала своих кандидатов в мэры городов

На съезде "Слуга народа" состоялось поименное представление кандидатов в мэры областных центров Украины.

Съезд партии "Слуга народа" выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.

В частности, на должность мэра Киева будет баллотироваться народный депутат от одноименной фракции Ирина Верещук, а мэра Одессы - телеведущий, актер театра Олег Филимонов.

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов выдвинут на должность мэра Винницы, а главный врач Днепропетровской областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко - на мэра Днепра.

В мэры Кропивницкого идет банкир Ольга Ковалева-Алокили, Николаева - глава общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская, Херсона - ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кириллов, Харькова - глава харьковской ОГА Алексей Кучер.