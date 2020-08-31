Зеленский о дальнейших планах: Впереди еще очень много работы

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19:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua
Глава украинского государства очертил перечень необходимых для Украины реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский очертил перечень необходимых для Украины реформ, среди которых налоговая, судебная, правоохранительная, медицинская, образовательная реформы и амнистия капиталов.

Об этом он сообщил на внеочередном съезде партии "Слуга народа" в Киеве.

"Впереди еще очень много работы. Ее объем понятен - достаточно посмотреть на предвыборные программы президента и партии "Слуга народа", - заявил он.

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По словам главы государства, часть обещаний сделана.

"Остальное, все, что мы обещали людям, мы обязаны выполнить на 100%, и мы сделаем это. Мы обязаны с вами выполнить", - добавил он, отметив, что "это и налоговая реформа, и амнистия капиталов, судебная и правоохранительная реформы, качественная медицина наконец, качественное образование, качественный уровень жизни".

 

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Владимир Зеленский, Слуга народа, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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