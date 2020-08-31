Зеленский о дальнейших планах: Впереди еще очень много работы

Глава украинского государства очертил перечень необходимых для Украины реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский очертил перечень необходимых для Украины реформ, среди которых налоговая, судебная, правоохранительная, медицинская, образовательная реформы и амнистия капиталов.

Об этом он сообщил на внеочередном съезде партии "Слуга народа" в Киеве.

"Впереди еще очень много работы. Ее объем понятен - достаточно посмотреть на предвыборные программы президента и партии "Слуга народа", - заявил он.

По словам главы государства, часть обещаний сделана.

"Остальное, все, что мы обещали людям, мы обязаны выполнить на 100%, и мы сделаем это. Мы обязаны с вами выполнить", - добавил он, отметив, что "это и налоговая реформа, и амнистия капиталов, судебная и правоохранительная реформы, качественная медицина наконец, качественное образование, качественный уровень жизни".