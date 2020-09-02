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День Одессы: Зеленский с Филимоновым записали видео

День Одессы: Зеленский с Филимоновым записали видео
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Владимир Зеленский в день города Одессы поделился видео с Олегом Филимоновым.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился в соцсетях видео с кандидатом в мэры Одессы от пропрезидентской политической силы "Слуга народа", юмористом Олегом Филимоновым.

"В Одессе всегда тепло и красиво, это город умных и талантливых людей, куда всегда возвращаешься, как домой. С днем рождения, наша жемчужина у моря!" - подписал Президент видео.

На видео Зеленский поздравил Одессу "с Днем рождения". "Я знаю, что меня всегда приглашают в Одессу. Вы знаете, в этом году я не смогу быть 2 сентября. Но я знаю, что будет Олег, точно", - добавил Глава государства.

"Я хочу поздравить Одессу... Мы хотим менять Украину, мы хотим менять Одессу. Но ни в коем случае менять людей, внутреннюю красоту этих людей", - обратился Президент на русском языке.

Напомним, Олег Филимонов стал кандидатом на пост городского головы Одессы от "Слуги народа".

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Все по теме:

Одесса, Владимир Зеленский, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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