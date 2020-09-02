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В ВР поддержали законопроект об электронном учете трудовой деятельности работника

В ВР поддержали законопроект об электронном учете трудовой деятельности работника
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: twitter
ВРУ приняла за основу правительственный проект закона №3623 относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутатов Украины.

Законопроектом предусматривается:

  • установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника; 
  • внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи; 
  • после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись; 
  • ввести возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию. Если лицом перенесено назначение пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер его пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, выявлены 2 495 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. 51 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 015 выздоровели. Сейчас болеет 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.

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Украина, ВР, Рада.

Автор:

Телеграф
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