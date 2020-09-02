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ОП: Украина протестует против нарушений прав человека в Крыму

ОП: Украина протестует против нарушений прав человека в Крыму
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Украина протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан в аннексированном Крыму и прилагает усилия для освобождения всех политзаключенных Кремля и пленных. Об этом говорится в заявлении ОП

"Украина решительно протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму", - подчеркнули в ОП. 

В Офисе главы государства рассказали, что на днях в суде в Ростове-на-Дону рассматривается дело крымскотатарских активистов, общественных журналистов и правозащитников, которым грозит от 15 до 21 года строгого режима.

Отмечается, что Марлена Асанова, Мемета Белялова, Тимура Ибрагимова, Эрнеста Аметова, Сервера Зекирьяева, Сейрана Салиева, Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова обвиняют в организации и участии в террористической организации, хотя они только собрались в мечети и имели в своих домах религиозную литературу.

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"Фактически коренной народ Крыма лишают права на то, чтобы исповедовать свою религию на родной земле", - отметили в ОП. 

В Офисе Президента добавили, что среди обвиняемых - отец 13 детей Сервер Зекирьяев, правозащитник и координатор движения "Крымская солидарность", кавалер ордена "За заслуги" III степени Сервер Мустафаев, общественный журналист и отец троих детей Тимур Ибрагимов, председатель религиозной общины "Топчикой" Эдем Смаилов. "Настаиваем, что практика создания врагов из целых народов должна прекратиться, ведь в современном цивилизованном мире не может быть места для преследования по политическим, национальным или религиозным признакам. Также хотим напомнить, что свобода совести - неотъемлемая составляющая гражданских прав и свобод - закреплена в конституциях многих стран", - подчеркнули в ОП. В Офисе главы государства также заверили, что Украина ежедневно работает ради освобождения всех политзаключенных и пленных, которых удерживают на временно оккупированных территориях и на территории Российской Федерации.

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Украина, Крым, РФ.

Автор:

Телеграф
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