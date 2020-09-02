МИД: Зеленскому уже передали концепцию платформы по Крыму

Владимиру Зеленскому уже передали концепцию международной диалоговой платформы по Крыму. Об этом в Твитере написала первый замглавы МИДа Эмине Джапарова.

"МИД разработало стратегию деоккупации Крыма.

Создание международной диалоговой платформы по Крыму, которую мы инициировали, и концепцию которой передали Президенту Украины, должна вывести вопрос Крыма на высшую международную повестку дня", - написала Джапарова.

По ее словам, платформа будет предусматривать различные форматы и мероприятия, в том числе в рамках международных организаций - ООН, ОБСЕ, СЕ, ЕС, НАТО и др.

Также сообщалось, что Украина протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан в аннексированном Крыму и прилагает усилия для освобождения всех политзаключенных Кремля и пленных.