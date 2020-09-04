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Кулеба озвучил позицию МИД по отравлению Навального

Кулеба озвучил позицию МИД по отравлению Навального
12:47 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил позицию относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он считает, что против РФ должны быть приняты меры.

Об этом он заявил на брифинге.

Кулеба заявил, что нет оснований не доверять немецкой лаборатории, которая установила отравление Навального.

"Для них (РФ, - ред.) не существует границ, когда им надо кого-то отравить... Это происходит по всему миру", - заявил он.

Кулеба заявил, что это преступление не должно остаться безнаказанным.

2 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало все "прогрессивное человечество" к введению новых санкций в отношении России в связи с "делом Навального".

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, очередное «преступление Москвы» стало очевидным после публикаций правительством ФРГ результатов токсикологических анализов российского блогера.

А они гласят, что "были предоставлены однозначные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок".

"Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", — говорится в заявлении МИД.

Там также выразили свое убеждение, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту «бесчеловечную расправу Кремля» над Навальным.

  • Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в местную больницу.

  • Родственники и соратники Навального требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж. Российские врачи настаивали, что в таком состоянии он не транспортабелен, но в итоге дали разрешение на перевозку политика в Германию. Его поместили в берлинскую больницу "Шарите". Он находится в искусственной коме.

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МИД, Алексей Навальный, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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