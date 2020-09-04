Пальчевский о переговорах с Кремлем: Интересы украинцев в первую очередь

Политик сконцентрировал внимание на том, что мир на Донбассе должен быть достигнут на украинских условиях.

Политик Андрей Пальчевский выступил с видеообращением на своей странице в Facebook.

"Позиция строго проукраинская. Мы за добрососедство со всеми, но при условии выполнения тех соглашений, которые ни в коем случае не будут ущемлять права Украины и украинцев на родные земли", - заявил он.

Также лидер партии "Перемога Пальчевского" сконцентрировал внимание на том, что мир на Донбассе должен быть достигнут на украинских условиях.

"Без сдачи и капитулянтства. Кстати, вы обратили внимание, что традиционно русскоязычные области требуют от Банковой, чтобы соблюдались интересы украинцев в первую очередь. Мир-миром, но интересов своей земли мы не отдадим", - подчеркнул Пальчевский.