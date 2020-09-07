Скачать
Понедельник, 07.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия не идет на спад: в Минздраве ожидают значительный рост больных и готовят новые больницы
Эпидемия не идет на спад: в Минздраве готовят новые больницы
Обострение на Донбассе: Украина требует от РФ повлиять на боевиков
Обострение на Донбассе: Украина требует от РФ повлиять на боевиков
Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября
Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября
Hubble сделал снимок уникальной спиральной галактики (Фото)
Hubble сделал снимок уникальной спиральной галактики (Фото)

Обострение на Донбассе: Украина требует от РФ повлиять на боевиков

Обострение на Донбассе: Украина требует от РФ повлиять на боевиков
13:16 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Украина требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Украина расценивает обстрелы на Донбассе со стороны оккупационных войск в воскресенье как два отдельных случая, требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на комментарий в ОП.

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизнь украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", - говорится в ответе.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

После этого, в течение 41 дня штабом не зафиксировано ни одной боевой потери среди украинских военных.

7 сентября окупанты открыли огонь по подразделениям Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета, в результате чего был ранен украинский военный.

Впоследствии вооруженные формирования РФ второй раз нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловки на Луганщине, погиб украинский военнослужащий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Боевики, Донбасс, ВСУ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)
02 "Это фантасмагория": Кулеба прокомментировал идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси
03 Протесты в Минске: неизвестные с дубинками избивают людей, силовики проводят задержания (Видео)
04 Шевченко назвал причину поражения от Испании
05 Исключительно ради шутки: инженер смог запустить видео из Doom и Skyrim на электронном тесте на беременность
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте обострилась: оккупанты открыли прицельный огонь, погиб украинский военный
Ситуация на фронте обострилась: погиб украинский военный
В ближайшие дни в Кремле ожидают Лукашенко
В ближайшие дни в Кремле ожидают Лукашенко
Дожди и холодные ночи: в Украину идет похолодание
Дожди и холодные ночи: в Украину идет похолодание
В Чехии умер режиссер Иржи Менцель
В Чехии умер режиссер Иржи Менцель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь