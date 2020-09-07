Обострение на Донбассе: Украина требует от РФ повлиять на боевиков

Украина требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Украина расценивает обстрелы на Донбассе со стороны оккупационных войск в воскресенье как два отдельных случая, требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на комментарий в ОП.

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизнь украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", - говорится в ответе.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

После этого, в течение 41 дня штабом не зафиксировано ни одной боевой потери среди украинских военных.

7 сентября окупанты открыли огонь по подразделениям Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета, в результате чего был ранен украинский военный.

Впоследствии вооруженные формирования РФ второй раз нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловки на Луганщине, погиб украинский военнослужащий.