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Обстрелы в зоне ООС: погиб еще один украинский военный

Обстрелы в зоне ООС: погиб еще один украинский военный
Обновлено 20:38 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
Российские наемники 6 сентября во второй раз открыли огонь по позициям ВСУ. Вследствие обстрела погиб украинский военнослужащий.

"Сегодня, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко от Причепиловки, что в Луганской области. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении. 

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Как сообщалось ранее сегодня, двое украинских военнослужащих в Донецкой области погибли после взрыва неизвестного взрывного устройства.

Также сообщалось, что вооруженные формирования РФ на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил военнослужащий ВСУ.

В районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения.

Таким образом, 6 сентября в зоне ООС погибли трое военнослужащих, и еще трое получили ранения.

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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