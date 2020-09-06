Кравчук: Отдельные провокации со стороны ОРДЛО не станут основанием для срыва мирного процесса

Руководство украинской делегации в Трехсторонний контактной группе провело расширенное совещание, на котором обсудили публичные угрозы главаря боевиков об открытии огня по позициям ВСУ близ Горловки.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, участие в совещании приняли вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины.

Участники совещания провели детальный анализ ситуации, заслушав доклады представителя рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, представителей Минобороны, МИД Украины, а также приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября 2020 года.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - цитирует главу украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука сайт президента Украины.

В информации отмечается, что Миссия ОБСЕ подтвердила отсутствие каких-либо изменений на украинских позициях в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области.

"В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях ВСУ по сравнению с 5 июля 2020 года. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении ВСУ, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 о мерах по усилению режима прекращения огня", – сказано в сообщении.

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Важно, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Кроме того, особое внимание на встрече было уделено инциденту, который произошел 6 сентября и в результате которого был ранен украинский военнослужащий, который осуществлял работы по разбору сгоревшего блиндажа.

"Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирие на Донбассе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам совещания глава украинской делегации в ТКГ Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.