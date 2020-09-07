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Климкин о Донбассе: Москва видит, что сценарий с прекращением огня не работает

Климкин о Донбассе: Москва видит, что сценарий с прекращением огня не работает
16:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Экс-глава Министерства иностранных дел заявил, что обострение ситуации на Донбассе является очень четким сигналом от Москвы, что она готова поднимать ставки.

Нарушение режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков, которое привело к гибели одного украинского военнослужащего и ранению еще одного, это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин (2014-2019 гг.)

"К сожалению, это ожидаемо. И это нарушение прекращения огня не со стороны боевиков, а непосредственно со стороны Москвы. Москва видит, что сценарий с прекращением огня не работает. Она хотела его использовать для того, чтобы демонстрировать: "вроде бы безопасность достигнута, теперь давайте быстрее двигаться к выборам по сценарию Москвы". Возможно, также хотела выжать еще уступки, возможно, не только по Донбассу. Не исключено, что это касалось, например, обещаний относительно воды в Крым, хотя бы частично, и т.д. Но сейчас она видит, что это не работает, и это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки", - сказал Климкин агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он подчеркнул, что ранее предупреждал, что если Москва увидит, что ее тактика не работает, в начале сентября будут срывы в прекращении огня.

Обострение на Донбассе: Украина требует от РФ повлиять на боевиков

"Вот сейчас, к сожалению, имеем именно это. Это так называемый ультиматум со стороны Донецка, со стороны Пушилина (так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина – ред.), обстрелы которых еще немного, но они, к сожалению, принесли нам новые жертвы и новые ранения. Я думаю, что все это происходит прицельно и абсолютно осознанно", - подчеркнул экс-министр.

Климкин также указал на необходимость телефонного разговора лидеров в Нормандском формате для обсуждения ситуации на Донбассе и совместного давления Украины и ее международных партнеров на РФ.

"Я считаю, что надо не играться с терминами, а работать с нашими друзьями и партнерами, и не только с Германией и Францией, но в первую очередь с ними, как сторонами Нормандского формата, для того, чтобы совместно давить на Россию. И, конечно, двусторонние контакты имеют смысл только с Россией, поскольку все это идет с Москвы. Но, конечно, телефонный разговор в Нормандском формате сейчас бы очень пригодился для того, чтобы давить на Путина, который дополнительно, я считаю, разыгрывает карту создания еще одной проблемы на фоне отравления Навального, событий в Беларуси, просто разыгрывает для себя спектр для маневра", - пояснил экс-глава МИД, отвечая на вопрос, стоит ли это считать прекращением режима тишины на Донбассе.

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Украина, Россия, РФ, Донбасс, Павел Климкин, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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