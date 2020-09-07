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СМИ: Посол Украины вернулся в Беларусь

СМИ: Посол Украины вернулся в Беларусь
21:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Официальные контакты между Украиной и Беларусью все еще на "паузе", однако Игорь Кизим вернулся на свое рабочее место.

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.

Об этом сообщили Радио Свобода в посольстве Украины в Минске.

На вопрос СМИ, как дальше будут строиться отношения Киева и Минска, посол Игорь Кизим ответил: "Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России".

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Как известно, 17 августа впервые в истории МИД вызвал посла в Беларуси на консультации в Киев.

Также напомним, накануне в обращении к участникам митинга в его поддержку Лукашенко, среди прочего, заявил, что в случае если белорусы "потеряют первого президента" - это будет начало конца, и они будут "стоять на коленях, как в Украине".

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Все по теме:

Украина, Беларусь, Протесты, Минск, Игорь Кизим.

Автор:

Телеграф
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