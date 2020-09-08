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Кипр расследует законность выдачи "золотых паспортов" украинским олигархам

Кипр расследует законность выдачи "золотых паспортов" украинским олигархам
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Власти Кипра усомнилась в законности выдачи паспортов 34 людям.

Кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев "золотых паспортов", к правомерности выдачи которых возникли вопросы у кипрских властей.

Гражданство Кипра предоставляли "политически значимым лицам", или тем, кто был обвинен и осужден в своих странах, или входил в правление компаний, на которые были наложены санкции, утверждает издание.

В списке пятеро украинских бизнесменов:

  • Игорь Коломойский (гражданство также дали его жене и дочери);

  • Геннадий Боголюбов;

  • Константин Григоришин (на момент получения кипрского паспорта являлся гражданином России);

  • Виталий Гайдук (его супруге дали гражданство на два года раньше);

  • Михаил Киперман (член наблюдательного совета "Укрнафти", паспорт получила и его жена).

Паспорта были выданы на Кипре в 2008-2012 годах по программе "гражданство в обмен на инвестиции в экономику страны". До 2019 года для получения такого паспорта нужно было инвестировать в экономику Кипра $ 2 миллиона.

В письме говорится, что 25% (34 случая) в период подачи заявления относились к группам граждан, которые или были классифицированы как лица высокого риска, или были обвинены, заключены под стражу, осуждены или входили в группы управления компаний, на которые были наложены санкции либо административные штрафы".

В списке, помимо данных, полученных в результате расследования, также есть примечания, которые, очевидно, были сделаны правительством

По словам Коломойского, "в 2006 году его обвинили в серии "враждебных" захватов в результате применения силы и вымогательстве".

Боголюбов, как сказано, обвиняется в том, что вместе с другими "через кипрскую дочернюю компанию присвоил сумму, равную 5% ВВП Украины".

Григоришин, на тот момент гражданин РФ, получивший гражданство Кипра в 2011 году, был арестован в 2002 году за хранение наркотиков и оружия и находится в международном списке лиц, разыскиваемых за значительное финансовое мошенничество на сумму несколько миллиардов евро. В 2016 году он получил гражданство Украины.

В список также попали 24 гражданина России, в частности, совладелец и президент металлургической компании Evraz Александр Фролов и заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов.

Как сообщалось, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского "в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел", и в их отмывании в США. Возбудили соответствующее дело.

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Кипр, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов.

Автор:

Телеграф
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