Скачать
Вторник, 08.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине число госпитализаций с коронавирусом выросло в два раза
В Украине число госпитализаций с коронавирусом выросло в два раза
Названа дата встречи советников глав нормандской четверки
Названа дата встречи советников глав нормандской четверки
Лига наций: расписание трансляций матчей 8 сентября
Лига наций: расписание трансляций матчей 8 сентября
Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП
Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП

"Есть вещи не для СМИ": Зеленский прокомментировал обострение на Донбассе

"Есть вещи не для СМИ": Зеленский прокомментировал обострение на Донбассе
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский напомнил, что Россия должна придерживаться договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нарушение режима тишины на Донбассе, который длился 42 дня, заявив, что Россия должна придерживаться договоренностей, достигнутых на уровне Трехсторонней контрактной группы.

Об этом он сказал журналистам в рамках поездки в Сумскую область.

На вопрос, почему он не реагирует на нарушение режима прекращения огня на востоке страны, Зеленский ответил: "Мы реагируем сразу. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем в СМИ, потому что наша задача - защищать не одного человека, а защищать 40 млн нашей независимой Украины... Что касается нарушений (перемирие на Донбассе - ред), я скажу вам откровенно: это сложная на сегодня работа, какая только может быть - это сохранять жизнь наших украинцев"

По словам президента, ему трудно "поверхностно общаться на эту тему", потому что он "очень глубоко в этой теме". "Очень поверхностно я не могу отвечать, особенно когда ты общаешься с родителями, которые уже потеряли своих детей", - сказал он.

"Что касается режима тишины в 42 дня: режим тишины сохранялся до той провокации, которая унесла жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел, и не только, связывались с РФ, которая должна соблюдать те договоренности, которые были на уровне Трехсторонней контрактной группы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подтвердил подготовку встречи советников "нормандской четверки". Она запланирована на 11 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы фрукты, которые могут серьезно навредить вашему организму
02 Кулеба: У нас с Россией две войны
03 Новый "Чужой": Ридли Скотт рассказал о работе над очередным фильмом об инопланетных существах
04 Лига наций: результаты матчей 7 сентября (Видео)
05 "Комментарий на фото": Малюська отреагировал на слухи о своей отставке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Тернопольщине более 240 школ перешли на онлайн обучение
На Тернопольщине более 240 школ перешли на онлайн обучение
&quot;Электронный&quot; коллапс: в киевском метро объяснили причину масштабного сбоя
"Электронный" коллапс: в киевском метро объяснили причину масштабного сбоя
Перемирие на Донбассе: двое военных подорвались на мине
Перемирие на Донбассе: двое военных подорвались на мине
&quot;Голос эпохи. Светлая память, Маэстро&quot;: ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий
"Голос эпохи. Светлая память, Маэстро": ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь