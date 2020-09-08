"Есть вещи не для СМИ": Зеленский прокомментировал обострение на Донбассе

Владимир Зеленский напомнил, что Россия должна придерживаться договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нарушение режима тишины на Донбассе, который длился 42 дня, заявив, что Россия должна придерживаться договоренностей, достигнутых на уровне Трехсторонней контрактной группы.

Об этом он сказал журналистам в рамках поездки в Сумскую область.

На вопрос, почему он не реагирует на нарушение режима прекращения огня на востоке страны, Зеленский ответил: "Мы реагируем сразу. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем в СМИ, потому что наша задача - защищать не одного человека, а защищать 40 млн нашей независимой Украины... Что касается нарушений (перемирие на Донбассе - ред), я скажу вам откровенно: это сложная на сегодня работа, какая только может быть - это сохранять жизнь наших украинцев"

По словам президента, ему трудно "поверхностно общаться на эту тему", потому что он "очень глубоко в этой теме". "Очень поверхностно я не могу отвечать, особенно когда ты общаешься с родителями, которые уже потеряли своих детей", - сказал он.

"Что касается режима тишины в 42 дня: режим тишины сохранялся до той провокации, которая унесла жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел, и не только, связывались с РФ, которая должна соблюдать те договоренности, которые были на уровне Трехсторонней контрактной группы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подтвердил подготовку встречи советников "нормандской четверки". Она запланирована на 11 сентября.