Скачать
Среда, 09.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус: в Украине более 2,5 тысяч новых больных, статистика по областям
Коронавирус: в Украине более 2,5 тысяч новых больных, статистика по областям
ЕС продлил еще на полгода "крымские санкции" против России
ЕС продлил еще на полгода "крымские санкции" против России
Три украинки заняли весь пьедестал на турнире в Дессау
Три украинки заняли весь пьедестал на турнире в Дессау
9 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
9 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич пытались попасть неизвестные

В квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич пытались попасть неизвестные
12:58 Сегодня Телеграф
Утром 9 сентября появилась информация, что в квартиру нобелевского лауреата и писательницы Светланы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, и ей поступают звонки с незнакомых номеров.

На фоне последних новостей о задержании членов президиума Координационного совета, куда входит и Алексиевич, писательница стала опасаться обыска и задержания, сообщает газета "Наша Нива".

Известный украинский журналист и писатель Виталий Портников в своем Телеграмм-канале сравнил ситуацию в Беларуси с ситуацией в Украине в дни Майдана 2013-2014.

"В эти минуты так называемые неизвестные люди вламываются в квартиру нобелевского лауреата писательницы Светланы Алексиевич. Я хорошо понимаю что происходит. Вот также в дни Майдана 2013-2014 годов году так называемые неизвестные люди пытались вломиться и в мой собственный дом. Меня тогда спасла широкая огласка, помощь общественности и друзей. Но я хорошо помню это состояние - когда ты понимаешь, что с тобой борется твое собственное государство, которое переоделось бандитом.

Вот так сейчас происходит со Светланой. Украина Януковича была государством-бандитом. Беларусь Лукашенко - государство-бандит вот уже 26-й год. Диктатору наплевать на авторитет, Нобелевскую премию и литературный талант, когда речь идёт о сохранении его власти. Вот почему так важно помочь Светлане - настоящему гражданину и патриоту своей страны, человеку который после получения Нобелевской премии решил жить на своей родине и участвовать в общественных процессах. Светлана всем своим творчеством всегда боролась со злом, наследием человеконенавистнических режимов, а теперь зло пришло в ее собственный дом" - написал Портников.

Напомним, в Беларуси уже месяц продолжаются массовые акции протеста. Белоруссы протестуют против президентства Лукашенко и требуют новых честных выборов. Власти жестко придушивают протесты и митинги. В стране продолжаются задержания и аресты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Светлана Алексиевич, Протесты в Беларуси.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин готов ввести жесткий карантин по всей Украине, у Зеленского против
02 Украинская "молодежка" шокировала Финляндию в отборе на Евро-2021
03 "У него будет наилучшее питание в тюрьме": в Грузии ответили на заявление Саакашвили о премьерстве
04 Внезапно "растолстевшая" Оля Полякова шокировала поклонников
05 "Очень странно лежать на соседних шезлонгах с россиянами": украинский журналист взбудоражил сеть постом об отдыхе в Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде 15% населения прошло тестирование на COVID-19
В Канаде 15% населения прошло тестирование на COVID-19
Курс валют: сколько сегодня стоят евро и доллар
Курс валют: сколько сегодня стоят евро и доллар
Популярная туристическая страна обязала носить маски на пляжах
Турция ввела обязательный масочный режим
Новые правила: Оскар за лучший фильм будут давать с учетом выполнения &quot;расовых стандартов&quot;
Новые правила: Оскар за лучший фильм будут давать с учетом выполнения "расовых стандартов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь