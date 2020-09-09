В квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич пытались попасть неизвестные

Утром 9 сентября появилась информация, что в квартиру нобелевского лауреата и писательницы Светланы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, и ей поступают звонки с незнакомых номеров.

На фоне последних новостей о задержании членов президиума Координационного совета, куда входит и Алексиевич, писательница стала опасаться обыска и задержания, сообщает газета "Наша Нива".

Известный украинский журналист и писатель Виталий Портников в своем Телеграмм-канале сравнил ситуацию в Беларуси с ситуацией в Украине в дни Майдана 2013-2014.

"В эти минуты так называемые неизвестные люди вламываются в квартиру нобелевского лауреата писательницы Светланы Алексиевич. Я хорошо понимаю что происходит. Вот также в дни Майдана 2013-2014 годов году так называемые неизвестные люди пытались вломиться и в мой собственный дом. Меня тогда спасла широкая огласка, помощь общественности и друзей. Но я хорошо помню это состояние - когда ты понимаешь, что с тобой борется твое собственное государство, которое переоделось бандитом.

Вот так сейчас происходит со Светланой. Украина Януковича была государством-бандитом. Беларусь Лукашенко - государство-бандит вот уже 26-й год. Диктатору наплевать на авторитет, Нобелевскую премию и литературный талант, когда речь идёт о сохранении его власти. Вот почему так важно помочь Светлане - настоящему гражданину и патриоту своей страны, человеку который после получения Нобелевской премии решил жить на своей родине и участвовать в общественных процессах. Светлана всем своим творчеством всегда боролась со злом, наследием человеконенавистнических режимов, а теперь зло пришло в ее собственный дом" - написал Портников.

Напомним, в Беларуси уже месяц продолжаются массовые акции протеста. Белоруссы протестуют против президентства Лукашенко и требуют новых честных выборов. Власти жестко придушивают протесты и митинги. В стране продолжаются задержания и аресты.