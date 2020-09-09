Скачать
Среда, 09.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лукашенко заявил, что Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским
Лукашенко заявил, что Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским
ЕС продлил еще на полгода "крымские санкции" против России
ЕС продлил еще на полгода "крымские санкции" против России
Суперзвезда сборной Нидерландов близок к переходу в Барселону
Суперзвезда сборной Нидерландов близок к переходу в Барселону
Всему виной COVID-19: Владимиру Остапчуку пришлось перенести свадьбу
Всему виной COVID-19: Владимиру Остапчуку пришлось перенести свадьбу

"Красная зона": Черновцы подают в суд на Кабмин

"Красная зона": Черновцы подают в суд на Кабмин
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: acc.cv.ua
Черновицкий городской совет подаст в суд на решение Кабинета министров, согласно которому город попал в "красную зону" карантина.

Также в горсовете хотят разрешить работу школ и детских садов.

Об этом во время акции протеста под стенами Черновицкой облгосадминистрации заявил секретарь горсовета Василий Продан.

Он отметил, что таким образом Черновцы присоединятся к Тернополю и Ивано-Франковску, которые также ранее оспорили попадания в "красную зону".

"Мы, как городской совет, также подаем иск к Кабинету министров об отмене "красной зоны", - сказал Продан.

По его словам, в пятницу горсовет планирует принять решение, которым будет разрешена работа детских садов и школ в городе.

Как сообщалось, в Украине действует карантинное зонирование, в зависимости от ситуации с заболеваемостью города и село относят в определенные зоны. Черновцы находятся в "красной зоне". 

Стоит отметить, что по состоянию на 9 сентября на Буковине на коронавирус заболела 11581 человек. 150 жителей области получили положительный результат теста на COVID-19 за минувшие сутки.

Всего в Украине выявили 143 030 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксировали еще 2 551 новых больных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Черновцы, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очень странно лежать на соседних шезлонгах с россиянами": украинский журналист взбудоражил сеть постом об отдыхе в Турции
02 Кабмин готов ввести жесткий карантин по всей Украине, у Зеленского против
03 Украинская "молодежка" шокировала Финляндию в отборе на Евро-2021
04 Внезапно "растолстевшая" Оля Полякова шокировала поклонников
05 "У него будет наилучшее питание в тюрьме": в Грузии ответили на заявление Саакашвили о премьерстве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Красная зона&quot;: Черновцы подают в суд на Кабмин
"Красная зона": Черновцы подают в суд на Кабмин
После 30-градусной жары: в Канаде внезапно выпал снег
После 30-градусной жары: в Канаде внезапно выпал снег
Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года
Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года
&quot;Не спеши&quot;: Маричка Падалко поддержала заболевшую на COVID-19 ведущую &quot;1+1&quot;
"Не спеши": Маричка Падалко поддержала заболевшую на COVID-19 ведущую "1+1"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь