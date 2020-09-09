"Красная зона": Черновцы подают в суд на Кабмин

Черновицкий городской совет подаст в суд на решение Кабинета министров, согласно которому город попал в "красную зону" карантина.

Также в горсовете хотят разрешить работу школ и детских садов.

Об этом во время акции протеста под стенами Черновицкой облгосадминистрации заявил секретарь горсовета Василий Продан.

Он отметил, что таким образом Черновцы присоединятся к Тернополю и Ивано-Франковску, которые также ранее оспорили попадания в "красную зону".

"Мы, как городской совет, также подаем иск к Кабинету министров об отмене "красной зоны", - сказал Продан.

По его словам, в пятницу горсовет планирует принять решение, которым будет разрешена работа детских садов и школ в городе.

Как сообщалось, в Украине действует карантинное зонирование, в зависимости от ситуации с заболеваемостью города и село относят в определенные зоны. Черновцы находятся в "красной зоне".

Стоит отметить, что по состоянию на 9 сентября на Буковине на коронавирус заболела 11581 человек. 150 жителей области получили положительный результат теста на COVID-19 за минувшие сутки.

Всего в Украине выявили 143 030 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксировали еще 2 551 новых больных.