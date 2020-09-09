Кирилл Шевченко: полное досье на одиннадцатого главу Нацбанка

Кирилл Шевченко - экономист, украинский банкир, председатель Национального банка Украины.

Кирилл Шевченко родился 25.10.1972 г. в Туле (РСФСР). Отец работал шахтером, мать – журналисткой.

По окончании школы в г. Стаханов, куда семья перебралась из Тулы, с 1987 по 1989 гг. Кирилл работал ремонтником на местной шахте им. Ильича. Поскольку эта работа не позволяла молодому человеку реализовать его способности и амбиции, он принял решение поступать в Харьковский государственный экономический университет на факультет экономики. 31 год спустя, в 2020 году, он расскажет журналистам, что, выбирая между журналистикой и областью, в которой необходимы знания точных наук, выбрал экономику.

В 1994 году Кирилл Шевченко закончил ХГЭУ и получил квалификацию экономиста. Институтское образование он считает качественным и признается, что до сих пор использует заложенные в вузе основы, например, изучает новые для себя бизнес-процессы, рассматривая их через бухгалтерские проводки.

Кирилл Шевченко с супругой воспитывают дочь. В свободное от работы время глава семейства занимается альпинизмом и кайтсерфингом.

Карьера Кирилла Шевченко до "Укргазбанка"

Карьера молодого экономиста развивалась стремительно. В августе 1994 года он был зачислен в штат ЗАО "Украинский кредитный банк". До перевода в кредитный отдел АППБ "Аваль" в марте 1995 года он успел поработать с вкладными и кредитными операциями, в том числе возглавлял направление по активизации привлечения кредитных средств. В банке "Аваль" он тоже проявил себя, и с должности экономиста экспертного отдела быстро перешел к работе с кредитными ресурсами (должность ведущего экономиста). Здесь он проработал около полугода.

В октябре 1995 года Кирилл Шевченко перешел в банк "Финансы и кредит", где проработал 11 лет. В этом финучреждении он занимал должности начальника отдела нормативов, замначальника управления по операциям с активами и пассивами, зампредседателя Правления и первого зампредседателя Правления.

В декабре 2006 года Кирилл Евгеньевич возглавил Государственное ипотечное учреждение. Основные задачи, которые решал коллектив, – продажа украинским инвесторам гособлигаций и рефинансирование за их счет ипотечных кредитов. Проведенный под руководством К. Шевченко выпуск гособлигаций был первым событием подобного рода на фондовом рынке Украины. На должности председателя правления он пробыл около 2,5 лет – до мая 2009 года. Затем в течение 4 месяцев он работал советником премьер-министра Ю.В. Тимошенко.

С сентября 2009 по апрель 2010 гг. господин Шевченко занимал пост первого зампредседателя правления АБ "Укргазбанк". Затем до декабря 2011 года возглавлял правление АО "УСГ". В феврале 2012 года перешел на аналогичную должность в АО "СКПД", на которой пробыл до апреля того же года. В мае 2012 года Кирилл Евгеньевич занял должность советника Секретариата председателя ОАО "Ощадбанк", откуда в октябре 2014 года вернулся на пост первого зампредседателя правления АБ "Укргазбанк", который покинул в 2010 году.

Первый избранный председатель Правления банка в Украине

Через 2 месяца после возвращения в "Укргазбанк" Кирилл Шевченко приступил к исполнению обязанностей председателя правления учреждения. В мае 2015 года был проведен открытый конкурс, по результатам которого он возглавил правление банка..

Под руководством Шевченко в 2019 году "Укргазбанк" первым из украинских банков был признан лучшим в области устойчивого финансирования в Европе по рейтингу Award for Excellence и на торжественной церемонии в Лондоне получил соответствующую награду.

Работая на высоких постах, Кириллу Евгеньевичу приходится принимать много ответственных и сложных решений. Самыми тяжелыми он называет решения, которые влияют на судьбы подчиненных, например, об увольнениях и сокращениях.

Первые 30 дней на посту главы НБУ

16.07.2020 г. Верховная Рада Украины проголосовала за нового Главу НБУ Кирилла Шевченко. Во время официального представления господина Шевченко коллективу НБУ Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кирилла Шевченко выбрали из-за высокого профессионализма и равноудаленной позиции относительно украинской политической жизни и МВФ. Таким образом, он подтвердил озвученную СМИ ранее информацию о его обещании директору-распорядителю МВФ назначить на пост главы НБУ "независимого технократа".

В своем выступлении в Верховной Раде Кирилл Шевченко заявил, что будет поддерживать политику НБУ по обеспечению макрофинансовой стабильности украинской банковской системы. Также он пообещал не допустить неконтролируемой инфляции и сделать все для создания фундамента экономического развития страны.

С августа 2020 года Кирилл Шевченко является членом СНБО и Национального инвестиционного совета. В интервью журналистам он признается, что знал о давлении, которое на него будет оказываться с разных сторон на новом посту, однако ему к таким условиям не привыкать.

Следует отметить, что в течение первого месяца пребывания на посту главы Нацбанка Кирилл Шевченко сохранил его стабильную работу – аукционы Минфина проводились согласно графику, а принудительная эмиссия ценных бумаг с целью рефинансирования госбанков, которой некоторые прогнозисты пугали население, так и не произошла.

Разговор Зеленского и Шевченко

На вопросы, связанные с перечнем задач, которые перед ним как главой НБУ поставил Президент, Шевченко отвечает, что такого перечня априори не было. Он напоминает, что, согласно требованиям действующего украинского законодательства, НБУ должен проводить независимую политику в рамках своих законных полномочий, и он будет это делать. Поэтому для Президента важно, чтобы население страны чувствовало положительный эффект от качественной работы НБУ. Это и было сутью разговора, который состоялся между Зеленским и Шевченко.

Некоторые журналисты отмечают схожесть риторики Кирилла Шевченко и его предшественника на посту главы НБУ Якова Смолия относительно макрофинансовой политики НБУ. На это господин Шевченко отвечает, что такая схожесть действительно есть из-за того, что политика НБУ в отношении достижения макроэкономической стабильности действительно не изменяется, поскольку ее основы прописаны в Конституции и Законе о Нацбанке. Поэтому полномочия, способы действий и основания для деятельности НБУ остаются неизменными. Это же касается и кадровой политики учреждения.

Планы на будущее

Начиная с первого интервью, данного на посту главы НБУ, Кирилл Шевченко заявляет, что планирует сохранить курс на макрофинансовую стабильность.

Развитие кредитования, в частности, ипотечного

В качестве одной из профильных задач на ближайшее время глава Нацбанка называет интенсификацию работы с банками в области кредитования бизнеса, развития ипотечных займов. Поясняя эту мысль, он сообщил, что в течение первых 6 месяцев 2020 года гривневые корпоративные портфели банков снизились по сравнению с предыдущим годом на 7%, а валютные – на 9%.

Основной причиной стал возврат кредитов крупными бизнесменами, поскольку в условиях коронавирусной эпидемии им пришлось сокращать количество оборотных средств. Однако уже в июле прирост выданных бизнесу кредитов составил 1,5%, а физическим лицам – 0,4%.

В связи с этим Кирилл Шевченко отмечает, что обязанность бизнеса и населения платить по кредитам никуда не делась. Правительство справедливо запретило применять штрафные санкции за погрешности в выплатах в условиях карантина, однако в перспективе выполнить взятые на себя финансовые обязательства заемщикам все равно придется. Помочь им справиться с этим призван пакет так называемых антиковидных мер, которые дают банкам законную возможность проявлять гибкую политику в отношении реструктуризации всех видов кредитов.

Кирилл Шевченко активно поддерживает программу ипотечного кредитования, ответственность за которую Президент взял на себя. При этом он уточняет, что все стимулирующие кредитование программы должны в первую очередь реализовываться на "первичном" рынке строительства. Первичное жилищное строительство показывает до 90% уровня локализации, дает новые рабочие места и обеспечивает прирост ВВП. Поэтому он анонсирует активное участие НБУ в разработке эффективных программ в области ипотечного кредитования.

Этому будет способствовать ряд уже проведенных усовершенствований в банковском законодательстве, например, в области запрета на отчуждение квартир, в которых прописаны несовершеннолетние, детенизации схем финансирования "первичного" строительства. Активному развитию ипотечного кредитования также будет способствовать снижение процентных ставок. Если в прошлом году ипотека обходилась в 19–20%, то в этом – до 10% в государственных банках и до 13% – в частных. Это заставляет банки снижать стоимость и других видов кредитов. Например, средняя ставка по гривневым кредитам для качественных заемщиков-юрлиц составляет 11%. К сожалению, физические лица пока вынуждены пользоваться заемными средствами по более высоким ценам.

Поэтому в сфере ипотечного кредитования сейчас происходит наиболее активный рост. Здесь июльские показатели существенно превысили докризисные. И это произошло не только потому, что до ослабления карантинных мер практически все операции были заморожены, и люди только теперь получили к ним доступ, но и потому, что ипотечное кредитование вступило в фазу активного развития.

Внутренняя банковская политика

Глава Нацбанка прогнозирует в ближайшем будущем активизацию процесса приватизации госбанков. В банковском секторе Украины около 60% банков принадлежат государству. Так произошло в результате кризиса, но это слишком много для эффективной работы банковского сектора. Поэтому, чтобы банки могли нормально работать и развиваться, в них нужно активно развивать культуру корпоративного управления. Опираясь на собственный опыт работы в "Укргазбанке", в Наблюдательном совете которого независимые директора появились еще в 2015 году, Кирилл Шевченко утверждает, что это – путь госбанков к успеху. На сегодняшний день именно "Укргазбанк" больше всех готов к частичной приватизации. Кроме того, в Меморандуме с МВФ есть требование к частичному вхождению ЕБРР в ощадбанковский капитал. Однако для этого "Ощадбанку" для начала следует назначить или выбрать Председателя правления. Хорошие показатели в этом отношении у "Укрэксимбанка", в котором уже сформированы хорошие ТОПовые команды.

Ждет Украину и развитие реформы корпоративного банковского управления. Личный опыт Кирилла Шевченко и европейские стандарты работы банковского сектора показывают, что прибыльность и высокое качество активов показывают банки с развитой структурой корпоративного управления. Глава Нацбанка утверждает, что инвесторы приходят только в банки с прозрачными системами управления. Без этого успешная приватизация невозможна. При этом активную критику реформы банковского управления со стороны многих политиков он считает абсолютно нормальной, потому что точно такие же процессы проходят в остальных европейских странах. Кроме того, политическая критика никоим образам не отражается на курсе, которым движется реформа корпоративного управления.

В интервью журналистам господин Шевченко подчеркнул, что под его руководством в отношении национализации "Приватбанка" НБУ продолжит политику, которая проводилась ранее. НБУ будет и дальше поддерживать законность госрешения о национализации этого банка. Он прогнозирует также продолжение программы "длинного рефинансирования" сроком до 5 лет для банков. Одновременно с программой долгосрочного рефинансирования запускается так называемый процентный своп, который дает банкам возможность снижения собственных процентных рисков. Планируется расширение спецификации залогов, которые могут быть приняты в рамках кредитов рефинансирования (сюда планируется добавить муниципальные облигации).

Кирилл Шевченко планирует ряд мероприятий, призванных активизировать потребительский спрос. Это разгоняет экономику, сокращает безработицу за счет роста количества рабочих мест, активизирует потребительское кредитование, позволит украинцам вновь начать накапливать средства, которые были потрачены на проживание во время вызванного коронавирусной инфекцией кризиса.

Планы и цели на ближайший год Кирилл Шевченко делит на 2 части: вещи, которые следует сохранить, и вещи, которые необходимо улучшить. Сохранить он планирует макрофинансовую стабильность, сотрудничество с международными партнерами, разумную инфляцию. Улучшить следует ситуацию с активностью на рынке кредитования, причем за счет активизации ипотеки и бизнес-кредитов, обработку плохих активов, высвобождение дополнительных ресурсов, которые банковская система сможет направить на поддержку экономики страны.