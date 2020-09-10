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В МИД Польши анонсировали визит Дуды в Киев

В МИД Польши анонсировали визит Дуды в Киев
Обновлено 02:38 Сегодня Телеграф Укринформ
Президент Польши Анджей Дуда запланировал визит в Украину на октябрь 2020.

Об этом в кулуарах экономического форума в польском Карпаче сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуды в следующем месяце в Киев ", - сообщил Рау.

Министр добавил, что он, возможно, посетит Украину еще до визита Дуды в Киеве.

"Это открытый вопрос: возможно я поеду в Киев с господином президентом, а возможно, еще раньше", - уточнил глава польской дипломатии.

Как известно, в конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба одним из первых провел телефонный разговор с новым главой польской дипломатии Збигневом Рау. Кулеба поздравил Рау с назначением на должность и заверил в готовности в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Польшей. Министры подтвердили важность Люблинского треугольника Украины, Польши и Литвы и его дальнейшего укрепления как важного регионального формата взаимодействия.

Кулеба: Кризис подталкивает Беларусь к РФ

Рау был назначен главой МИД Польши 26 августа. Он сменил на этом посту Яцека Чапутовича. До назначения на должность министра Рау был главой комиссии Сейма Польши по иностранным делам.

Дуда в июле был переизбран на пост президента Польши.

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Украина, Польша, Анджей Дуда.

Автор:

Телеграф
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