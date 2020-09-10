В МИД Польши анонсировали визит Дуды в Киев

Президент Польши Анджей Дуда запланировал визит в Украину на октябрь 2020.

Об этом в кулуарах экономического форума в польском Карпаче сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуды в следующем месяце в Киев ", - сообщил Рау.

Министр добавил, что он, возможно, посетит Украину еще до визита Дуды в Киеве.

"Это открытый вопрос: возможно я поеду в Киев с господином президентом, а возможно, еще раньше", - уточнил глава польской дипломатии.

Как известно, в конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба одним из первых провел телефонный разговор с новым главой польской дипломатии Збигневом Рау. Кулеба поздравил Рау с назначением на должность и заверил в готовности в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Польшей. Министры подтвердили важность Люблинского треугольника Украины, Польши и Литвы и его дальнейшего укрепления как важного регионального формата взаимодействия.

Рау был назначен главой МИД Польши 26 августа. Он сменил на этом посту Яцека Чапутовича. До назначения на должность министра Рау был главой комиссии Сейма Польши по иностранным делам.

Дуда в июле был переизбран на пост президента Польши.