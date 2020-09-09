Кулеба: Кризис подталкивает Беларусь к РФ

Кризис в Беларуси подталкивает Беларусь к сближению с РФ, движения навстречу нету. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Лиссабоне.

"Я считаю, правильнее было бы сказать, что кризис подталкивает Беларусь к России, а не Беларусь и Россию друг к другу. И мой прямой ответ вам был бы следующий: для Украины любое усиление позиций России в Беларуси является угрозой национальной безопасности.

Украина заинтересована в независимой, суверенной Беларуси, где процветают демократия и рыночная экономика. И мы будем глубоко сожалеть, если в процессе этого кризиса ситуация в Беларуси изменится к худшему", - сказал министр.

Отвечая на вопрос относительно беларусских оппозиционеров, накануне прибывших на территорию Украины, Кулеба напомнил о том, что Украина закрила границу для иностранных граждан до конца сентября - и всё же, сделала исключение для граждан Беларуси в связи с ситуацией в их стране.

"То, что произошло вчера - у нас были серьезные основания полагать, что эти люди въехали в Украину не добровольно.

Вчера я сделал очень четкое заявление о том, что, хотя граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любую попытку злоупотребить открытостью Украины со стороны белорусских или российских спецслужб", - подчеркнул он.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.