"Состояние удовлетворительное": Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел коронавирусом

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заболел COVID-19 и находится на самоизоляции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

"Мы подтверждаем: в течение двух дней Руслан Хомчак находится на самоизоляции. На сегодняшний день состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщил Сеник.

Он также уточнил, что болезнь была обнаружена после сдачи ПЦР-теста, который показал положительный результат. "Он сразу ушел на самоизоляцию с соблюдением всех рекомендаций Минздрава и военных медиков", - отметил начальник управления.

Следует отметить, что за минувшие сутки в рядах ВСУ было обнаружено 44 человека с COVID-19. Семеро из них были госпитализированы. При этом в командовании Медицинских сил заверили, что состояние всех заболевших удовлетворительное, они получают все необходимое лечение.

За 9 сентября в Украине выявили еще 2 582 случая коронавирусной инфекции COVID-19. От коронавируса уже скончались 3 023.