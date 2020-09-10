ГБР вызывает на допрос экс-главу ОП Богдана

Госбюро расследований в четверг, 10 сентября, объявило о вызове на допрос в качестве свидетеля экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пресс-службе отмечают, что он в интервью одном из украинских изданий рассказал о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами вопросов относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые не предусмотренные законами.
"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.
ГБР направило повестку о вызове по адресу регистрации Богдана.
Напомним, Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента 21 мая 2019 года, а 11 февраля 2020 года подписал указ об увольнении Богдана.