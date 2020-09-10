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ГБР вызывает на допрос экс-главу ОП Богдана

ГБР вызывает на допрос экс-главу ОП Богдана
15:36 Сегодня Телеграф
Следователи ГБР хотят получить объяснения от Богдана по озвученным им заявлениям в интервью, которое вышло накануне.

Госбюро расследований в четверг, 10 сентября, объявило о вызове на допрос в качестве свидетеля экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе отмечают, что он в интервью одном из украинских изданий рассказал о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами вопросов относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые не предусмотренные законами.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

"Из-за физической угрозы": Богдан покинул Украину

ГБР направило повестку о вызове по адресу регистрации Богдана.

Напомним, Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента 21 мая 2019 года, а 11 февраля 2020 года подписал указ об увольнении Богдана.

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Допрос, ГБР, Андрей Богдан.

Автор:

Телеграф
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