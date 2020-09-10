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"Из-за физической угрозы": Богдан покинул Украину

"Из-за физической угрозы": Богдан покинул Украину
Обновлено 05:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан покинул территорию Украины. По его словам, это связано с поступившими угрозами.

Об этом Богдан на своей странице в Facebook.

"Из-за физической угрозы после первого интервью Гордону вынужден перейти украинскую-румынскую границу", - написал он

Также он добавил, что по всем его "приключениями" теперь можно следить в телеграмм-канале под названием "Тесла Богдана".

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Напомним: бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы Богдан, в частности, рассказал о встрече сотрудников ОП с Петром Порошенко.

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 августа в Киеве подожгли автомобиль Tesla, принадлежавший Богдану. Огнем были повреждены еще два автомобиля. 

Сам Богдан обвинил власть в поджоге своего автомобиля.

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Андрей Богдан, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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