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Данилов: Я сторонник того, чтобы у нас было два языка в стране

Данилов: Я сторонник того, чтобы у нас было два языка в стране
Обновлено 05:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: rnbo.gov.ua
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поддержал двуязычие в Украине.

Обязательными он предлагает сделать украинский и английский языки, сказал Данилов в эфире канала "Украина 24".

Отвечая на вопрос, что из сферы нацбезопасности его беспокоит больше всего, кроме войны, он пояснил: "Я не ошибусь, если скажу, что это наше образование, образование наших граждан в широком смысле этого слова. Я сторонник того, чтобы у нас было два языка в стране. Должен быть государственный язык - украинский, особенно должен быть английский язык - это язык нашего развития".

На уточняющий вопрос, должен ли английский стать вторым государственным языком, Данилов дал отрицательный ответ.

"Нет, английский должен быть обязательно у всех преподавателей, у тех людей, которые проводят обучение. Когда нам начинают говорить о Пушкине, Лермонтове - конечно надо знать (русский, - ред.). Хотите - знайте, понимайте, но надо понимать, что весь мир научный, деловой - это английский язык. Так сложилось", - объяснил он.

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Напомним, ранее Данилов дал оценку словам представителей Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и Витольда Фокина.

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Все по теме:

Образование, СНБО, Алексей Данилов.

Автор:

Телеграф
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