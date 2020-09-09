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Среда, 09.09.2020
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МОН выпустило правила работы учебных заведений во время карантина

МОН выпустило правила работы учебных заведений во время карантина
17:55 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
МОН совместно с Минздравом разработали Сборник нормативных документов по работе учебных заведений на период карантина в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Среди документов в сборнике постановления Кабинета Министров №392 от мая 2020 года и №641 от июля 2020 года, которыми на территории Украины устанавливают карантинные ограничения;

постановление главного государственного санитарного врача № 50 от 22 августа 2020 года, которым регламентируются противоэпидемические мероприятия в учебных заведениях;

письма Министерства образования и науки председателям областных государственных администраций по созданию безопасных условий для образовательного процесса, а также рекомендации МОН по восстановлению образовательного процесса в школах.

Кроме этого, в сборник включили рекомендованный алгоритм действий руководителя учебного заведения, если у ученика, студента или работника обнаружили признаки COVID-19, рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях, рекомендации по внедрению смешанного обучения в учреждениях профессионального и высшего образования.

Ранее, в Кабмине одобрили проект распоряжения об утверждении плана приоритетных действий правительства на текущий год. Решение было принято на заседании правительства в среду.

Также сообщалось, что в Верховную Раду подан законопроект, который предусматривает облегчение правоохранителям доступа к персональным данным интернет-пользователей.

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Украина, Минздрав, МОН.

Автор:

Телеграф
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