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В Кабмине утвердили план действий на 2020 год: что в приоритете

В Кабмине утвердили план действий на 2020 год: что в приоритете
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин
В Кабмине одобрили проект распоряжения об утверждении плана приоритетных действий правительства на текущий год. Решение было принято на заседании правительства в среду.

"Это документ фундаментальный. Речь идет о 690 пунктах, каждый из которых имеет обоснования.

Важности этих действий и этих направлений, ответственных исполнителей, сроки выполнения, классификаторы выполнения, ожидаемые результаты.

То есть, это документ, которым будут руководствоваться министерства в своей ежедневной деятельности", - сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, документ обеспечит прогресс в выполнении программы действий правительства, которая была утверждения решением КМУ почти полгода назад.

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Глава правительства отметил, что впоследствии граждане смогут ознакомиться с этим планом, потому что он будет открыт. 

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов отметил, что распоряжение об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год принято с технико-юридическими правками, связанными со вступлением в силу некоторых законодательных актов и временных рамок.

Ранее, министр юстиции Грузии Теа Цулукиани высказался о возможном возвращении в страну бывшего президента Михеила Саакашвили.

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Украина, Кабмин, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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