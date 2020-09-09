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Лукашенко заявил, что не выдал бы задержанных "вагнеровцев" Киеву

Лукашенко заявил, что не выдал бы задержанных "вагнеровцев" Киеву
13:35 Сегодня Телеграф Фото: facebook
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не выдал бы Украина задержанных под Минском боевиков ППК "Вагнер", если бы те сами не согласились бы.

Об этом он сообщил в интервью прокремлевским российским СМИ, в частности ТАСС.

Как пересказывает главред "Эхо Москвы" Роман Бабаян, Лукашенко сказал, что Украина не получила бы боевиков, даже если бы отправила бы в Минск своего генпрокурора.

"Я говорю:" Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги ", - то есть я имел в виду, - на это он сказал:" Нет, я бы все равно, несмотря ни на что, спросил бы этих людей, куда они хотят выехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы распорядился, чтобы они поехали в Россию ", - рассказал журналист.

При этом Лукашенко заявил, что отправил своего сына-советника по безопасности на разговор к задержанным боевиков, "чтобы он принес извинения перед этими людьми". "Вагнеривци" сказали, что хотят в Россию, потому Лукашенко распорядился их туда отправить.

Как сообщалось, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами. 

5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

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Все по теме:

Александр Лукашенко, Протесты в Беларуси, ЧВК "Вагнер".

Автор:

Телеграф
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