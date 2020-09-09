Лукашенко заявил, что не выдал бы задержанных "вагнеровцев" Киеву

Глава Беларуси объяснил, чем вызвана смена главы КГБ республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не выдал бы Украина задержанных под Минском боевиков ППК "Вагнер", если бы те сами не согласились бы.

Об этом он сообщил в интервью прокремлевским российским СМИ, в частности ТАСС.

Как пересказывает главред "Эхо Москвы" Роман Бабаян, Лукашенко сказал, что Украина не получила бы боевиков, даже если бы отправила бы в Минск своего генпрокурора.

"Я говорю:" Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги ", - то есть я имел в виду, - на это он сказал:" Нет, я бы все равно, несмотря ни на что, спросил бы этих людей, куда они хотят выехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы распорядился, чтобы они поехали в Россию ", - рассказал журналист.

При этом Лукашенко заявил, что отправил своего сына-советника по безопасности на разговор к задержанным боевиков, "чтобы он принес извинения перед этими людьми". "Вагнеривци" сказали, что хотят в Россию, потому Лукашенко распорядился их туда отправить.

Как сообщалось, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами.

5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.