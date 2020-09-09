"В тюрьме будет обеспечен наилучшим питанием": в Грузии отреагировали на возможное возвращение Саакашвили

Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани высказался о возможном возвращении в страну бывшего президента Михеила Саакашвили.

По словам Цулукиани, Саакашвили в грузинской тюрьме будет обеспечен наилучшим питанием, как все и заключенные страны, сообщает телеканал Рустави 2.

"Сегодняшняя тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. У него (Саакашвили — ред.) будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", — отметила министр.

Она подчеркнула, что Саакашвили не сможет вызвать волнения в Грузии, вне зависимости от того, находится он на свободе или в тюрьме, поскольку действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.

Напомним, 7 мая Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

В связи с назначением Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ отношение между Украиной и Грузией обострились. МИД Грузии направил Киеву ноту протеста в связи с назначением Саакашвили.

В мае Грузия отозвала из Украины своего посла для дальнейших консультации. В МИД Грузии сообщили, что возникли проблемы в двусторонних отношениях.

27 августа Саакашвили объявил, что возвращается в Грузию. В свою очередь, грузинские власти заявили, что по возвращении его «ждет тюрьма».

По словам Саакашвили, он продолжит исполнять свои обязанности в украинском Нацсовете реформ, но будет активно участвовать в выборах в Грузии.

7 сентября партия Единое национальное движение и объединение оппозиции Сила выдвинули кандидатуру Михеила Саакашвили на пост премьер-министра Грузии.