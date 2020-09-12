Зеленский о проведении Россией военных учений близ украинской границы: Мы ничего не боимся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы к ситуации с проведением Россией учений "Кавказ - 2020".

"Мы этот вопрос детально глубоко поднимали. Полностью разработал главнокомандующий с Генштабом, и вместе в одной команде с Министерством обороны, также была привлечена наша разведка. Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся", - сказал он на брифинге в субботу в Одессе.

Российские военные стратегические учения "Кавказ-2020" состоятся 21-26 сентября.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время учений будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в "совместных операциях по локализации и разрешении вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму".

Планируется участие воинских контингентов 9 иностранных государств и еще 9 стран направят в Россию военных наблюдателей. Основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук (Астраханская область), а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Украина в ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020" в последней декаде сентября проведет командно-штабные учения "Совместные усилия-2020". Во время учений планируется проверить способность Генерального штаба Вооруженных сил в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО и организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил стран НАТО.