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Водоснабжение Крыма: в Представительстве президента при АРК напомнили об обязанностях РФ

Водоснабжение Крыма: в Представительстве президента при АРК напомнили об обязанностях РФ
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay
В Представительстве Президента в Автономной Республике Крым напомнили, что решение проблемы водоснабжения оккупированного Крыма согласно Женевской конвенции лежит на стране-оккупанте.

"Относительно заявлений государственных органов и представителей оккупационной администрации Российской Федерации по вопросу водоснабжения в Крым. Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательства по водоснабжению или поставки других ресурсов, а касаются обеспечения и обеспечения других прав человека", - говорится в сообщении пресс-службы Представительства Президента.

Отмечается, что кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и совершение пыток говорит государство-оккупант, при эффективном контроле которого произошли десятки убийств, насильственных исчезновений, пыток украинских и крымскотатарских активистов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Именно Российская Федерация как государство-оккупант и должностные лица ее оккупационной администрации несут ответственность за убийства, насильственные исчезновения и пытки, которые произошли на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, начиная с 20 февраля 2014 года", - добавляется в сообщении.

Так, согласно международному гуманитарному праву, государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем.

"Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода. То есть, прямым обязательством государства-оккупанта является обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", - говорится в сообщении.

Добавляется, что больше этого, статья 60 Четвертой Женевской конвенции предусматривает, что также предоставление гуманитарной помощи третьими сторонами не освобождает государство-оккупанта от обязательств, возлагаемых на нее в частности статьей 55 Четвертой Женевской конвенции. Поэтому обязательства обеспечения гражданского населения оккупированной территории необходимыми ресурсами, запасами и материалами является обязательством именно государства-оккупанта в соответствии с содержанием Четвертой Женевской конвенции.

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"Водоснабжение временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя является достаточно дорогостоящим мероприятием для Российской Федерации как государства-оккупанта. Именно поэтому оно пытается и будет пытаться и дальше с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова. Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины", - суммируется в сообщении.

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Украина, Россия, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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