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Петиция с требованием создания ВСК по операции против боевиков ЧВК "Вагнер" набрала необходимое количество подписей

Петиция с требованием создания ВСК по операции против боевиков ЧВК "Вагнер" набрала необходимое количество подписей
Обновлено 19:59 Сегодня Телеграф Украинская правда
Электронная петиция с требованием создания парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по делу о срыве операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" собрала необходимое количество подписей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Петицию создали 7 сентября родственники и близкие погибших на Донбассе украинских воинов.

"Требуем ответа на вопрос – кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков – в последний момент избежали наказания? Кто и почему "слил" информацию, и таким образом сорвал задержание? Почему Генеральная прокуратура Украины не отреагировала на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины?", - говорится в тексте петиции. 

"Практически единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти и другие вопросы осталось создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. И мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно", - отмечается в тексте.

СМИ: Лукашенко не собирался выдавать задержанных "вагнеровцев" Киеву

11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

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Все по теме:

Верховная Рада, Петиция, ЧВК "Вагнер".

Автор:

Телеграф
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