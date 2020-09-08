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СМИ: Лукашенко не собирался выдавать задержанных "вагнеровцев" Киеву

СМИ: Лукашенко не собирался выдавать задержанных "вагнеровцев" Киеву
Обновлено 23:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не выдал бы Украине задержанных боевиков ЧВК "Вагнера", даже если бы Киев обратился с таким требованием.

Слова Лукашенко приводит главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который присутствовал на встрече с ним во вторник.

По его словам, Лукашенко долго говорил о "вагнеровцах".

"Смысл такой: ему поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Причём она поступила от водителя автобуса, который, как он сказал, не сотрудник спецслужб, не агент, ничего - просто обычный белорус. И он проявил бдительность. Лукашенко сказал наблюдать за этим человеком", - рассказал Бабаян.

После этого Лукашенко якобы приказал спецслужбам контролировать перемещение боевиков. После их задержания появилась информация, что они должны были лететь в Стамбул.

"Я тогда вызвал к себе руководителей спецслужб, и я тогда обратился и к Украине, и к России с просьбой прислать прокуроров, но они не приехали. И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принёс извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали "мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", - процитировал он слова белорусского президента.

Кроме того, по словам Бабаяна, Лукашенко отметил, что Беларусь не выдала бы этих граждан Украине, если бы официальный Киев потребовал этого.

Как сообщалось, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами. 

6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

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14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает такое решение несправедливым и таковым, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью.

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Все по теме:

Украина, Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, ЧВК "Вагнер".

Автор:

Телеграф
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