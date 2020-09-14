"Десятки вопросов": о чем говорили нардепы "Слуги народа" во время заседания фракции

Народные депутаты "Слуги народа" во время заседания фракции обсуждали "десятки вопросов". Об этом рассказал нардеп Александр Качура.

"Десятки вопросов обсуждались, начиная с местных выборов и заканчивая образованием, то есть завтра у нас есть много проектов для голосования и это очень хорошо, что в середине фракции было очень много дискуссий на каждый законопроект и каждую инициативу есть две точки зрения. Из этих двух точек зрения мы формировали свою позицию, и мы по всем пунктам почти договорились, как позиция фракции будет определяться по тому или иному вопросу, некоторые мы отсрочим, некоторые вопросы мы будем голосовать уже сейчас так голоса есть, именно так должна выстраиваться работа фракции. Мы должны до того, как приходим в зал определять свою позицию", - отметил Качура.

Также, по его словам, кадровые вопросы на этом заседании фракции не обсуждались.

"Относительно кадровых вопросов, не обсуждались ... ставили вопросы о НАБУ, которые надо решить, это будет регулироваться отдельным законом, потому что есть решение Конституционного суда, признающее, что назначение господина Сытника не является конституционным. Сейчас комитет нарабатывает соответствующие изменения", - добавил Качура.

Кроме того, он сообщил, что на фракции обсуждали вопрос госбюджета, который получил много замечаний.

"Мы обсуждали Госбюджет, есть много замечаний народных депутатов", - подытожил нардеп.