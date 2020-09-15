Степанов обсудил карантин с мэрами городов: о чем договорились

Совещание длилось два с половиной часа, и его главной целью было убрать "любые политические вещи".

Министр здравоохранения Максим Степанов вчера провел совещание с мэрами областных центров по поводу ситуации с коронавирусом и соблюдения карантинных требований. Об этом он сказал в время брифинга во вторник, 15 сентября.

По словам Степанова, разговор длился два с половиной часа, и его главной целью было убрать "любые политические вещи".

"Важно, чтобы меры, которые мы предлагаем, выполнялись. Кроме того, контроль возложен именно на местную власть. Мы договорились по многим позициям. Я готов сам инициировать эти изменения в постановление правительства", – заверил министр.

Степанов утверждает, что мэры городов согласились не проводить массовые мероприятия, а также усилить контроль на транспорте и рынках. Также они предложили другой режим работы школ и детских садов.

"Мы готовы это поддерживать", – пообещал Степанов.

Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Тернопольской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.