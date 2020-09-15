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Кулеба призывает ОБСЕ способствовать установлению мира и деоккупации украинских территорий

Кулеба призывает ОБСЕ способствовать установлению мира и деоккупации украинских территорий
Обновлено 21:33 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил перед постоянными представителями государств-членов ЕС при ОБСЕ и призвал к активному содействию установлению мира и деоккупации украинских территорий. Об этом сообщили в МИД.

По информации МИД, Дмитрий Кулеба сообщил о нарушении российской стороной 6 сентября режима прекращения огня, которое привело к гибели одного украинского военнослужащего и ранению еще одного.

Глава МИД Украины отметил, что несмотря на провокации Украина настаивает на важности дальнейшего соблюдения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня. 

Министр проинформировал о результатах недавней встречи политических советников Нормандского формата и положительно оценил поддержку участниками переговоров необходимости принятия исчерпывающих мер для сохранения нынешнего перемирия.

Глава МИД рассказал об интенсивной дипломатической работе для создания условий безопасности для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе.  

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Дмитрий Кулеба отметил, что Международный комитет Красного Креста имеет полный беспрепятственный доступ на подконтрольной Украине территории, но пока не получает такого доступа на временно оккупированных территориях. 

Министр также подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ к любому района в зоне конфликта, включая временно неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. В связи с этим, он подчеркнул: "Безусловно, в процессе урегулирования ОБСЕ должна быть беспристрастной относительно сторон конфликта - России и Украины. В то же время, интересам всех отвечает проактивная ОБСЕ, что всесторонне способствует установлению мира и деоккупации наших территорий".

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Украина, МИД, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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