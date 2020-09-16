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Разумков о переносе ТКГ из Минска: Изменение локации не повлияет на качество работы

Разумков о переносе ТКГ из Минска: Изменение локации не повлияет на качество работы
Обновлено 00:03 Сегодня Телеграф УНИАН
Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков считает, что перенос переговорной площадки Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска в любое другое место никак не повлияет на результативность ее работы.

Об этом он сказал в эфире одного из каналов.

Отвечая на вопрос о целесообразности переноса переговорной площадки из Минска в другой город из-за ситуации в Беларуси, спикер заметил:

"Моя личная позиция - нет ... Это было и раньше, когда еще не было COVID-19, были разговоры: Астана, еще какие-то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", - сказал он. 

Разумков подчеркнул, что на сегодня вообще не видит смысла в каких-то переносах, ведь сейчас переговоры происходят в онлайн-режиме.

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"Это алогично сегодня - изменять место, название. Потому что, фактически, место встречи и так не является белорусским или украинским, или в какой-то другой европейской стране", - подытожил председатель ВР.

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Все по теме:

Беларусь, ТКГ, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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