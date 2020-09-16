Паломничество в Умань: Израиль просит Украину пустить хасидов, Украина просит Беларусь - не пускать

По состоянию на утро среды, 16 сентября, напротив пункта пропуска Новые Яриловичи, что на украинско-белорусской границе, собралось около 1000 паломников-хасидов.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил о недопустимости нарушения границы. По состоянию на утро, на границе с Беларусью находятся около 1000 иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину.

МИД Украины обратился к Беларуси с просьбой не оформлять на выезд из Беларуси лиц, въезд которым в Украину временно запрещен. Об этом в Facebook сообщил замглавы МИД Евгений Енин.

Он отметил, что всех паломников из Израиля, застрявших на границе Украины с Беларусью, обеспечили кошерной едой и напитками.

Енин сказал, что встретился с послом Израиля Джоэлем Лионом и сообщил ему, что Украина с пониманием относится к усилиям Израиля способствовать пропуску хасидов в Украину. Замминистра подтвердил, что по дипломатическим каналам было получено обращение главы МВД Израиля к президенту Владимиру Зеленскому, в котором тот просит пропустить паломников.

Он еще раз подчеркнул, что лица, которым, согласно карантинному постановлению украинского правительства, в данный момент запрещен въезд, "не могут быть пропущены на территорию Украины".

По словам Енина, Украина попросила Беларусь не оформлять выезд в Украину лиц, которых Украина временно не может принять из-за эпидемии коронавируса.

Следует уточнить, что Израиль из-за роста заболеваемости COVID-19 вводит трехнедельный национальный локдаун, начиная с пятницы, 18 сентября.

Во время карантина, который наступит в сезон еврейских праздников, израильтяне должны будут оставаться в пределах 500 метров от своих домов, но могут выезжать на рабочие места.

Школы и торговые центры будут закрыты, супермаркеты и аптеки останутся открытыми. в Израиле с начала эпидемии зафиксировано 153 759 случаев коронавируса – почти столько же, как в Украине.

26 августа Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

По состоянию на утро 16 сентября в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 162 тыс., за сутки выявили 2 958 новых больных.