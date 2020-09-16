МИД потребовал разъяснений от РФ из-за заявления о "нормандской встрече"

МИД Украины потребовал у России объяснить слова замглавы МИД РФ Андрея Руденко о якобы ложности слов президента Владимира Зеленского о готовности всех сторон к саммиту лидеров нормандской четверки.

Об этом говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что, находясь с официальным визитом в Республике Австрия, Президент Украины Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров Нормандского формата, а о принципиальной готовности его участников встретиться.

В этом контексте во внешнеполитическом ведомстве акцентировали, что Украина, как и другие участники Нормандского формата, заинтересована в том, чтобы следующая встреча глав государств и правительств N4 подтвердила выполнение договоренностей Парижского саммита в Нормандском формате и была максимально результативной с точки зрения достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании международного вооруженного конфликта на Донбассе.

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам Нормандского формата, так и международному сообществу "- отметили в МИД.

Как сообщалось, заместитель главы МИД России А.Руденко в комментарии агентству "РИА Новости" заявил, что на встрече советников и политсоветников в Берлине 11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет.