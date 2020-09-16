Охрана информации между Украиной и Британией: Кабмин одобрил проект закона

Кабмин одобрил проект закона о ратификации протокола по обмену и взаимной охране информации в сфере обороны, между Украиной и Британией. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

"Украина и Великобритания усилят сотрудничество в сфере безопасности и обмена информацией. На сегодняшнем заседании Кабмин принял проект закона "О ратификации протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обмену и взаимной охране информации с ограниченным доступом в сфере обороны" и проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ратификация этого протокола будет способствовать обеспечению паритетности мероприятий по взаимной охране информации с ограниченным доступом, которая передается или создается в ходе сотрудничества между Украиной и Великобританией.

Кроме того, правительство приняло проект распоряжения о "Об утверждении соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований", - говорится о введении безвизового режима взаимных поездок для граждан Украины и Гренады в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней при условии, что целью их пребывания является туризм или неоплачиваемая деятельность.

Также сообщалось, что "Красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19.