Рада начала заседание, в зале - 247 депутатов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл заседание парламента в четверг, 17 сентября.

В зале зарегистрировано 247 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа. "Утреннее заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", - сказал председатель ВР.

Верховная Рада на заседании в четверг, 17 сентября, рассмотрит законопроекты о предоставлении при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" (№ 3006а) и внесет изменения в госбюджет на 2020 год для расширения направлений предоставления в 2020 году госгарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, вызванные введением карантина из-за COVID-19.

Среди прочего, на рассмотрении парламентариев в четверг - законопроект № 3615-1 "О внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами".

Во втором чтении также планируется рассмотреть законопроект № 3103 "О внесении изменения в статью 268 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц".

На заседании в четверг Верховная Рада в третий раз попытается утвердить своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре (проект постановления № 4104).

Народные депутаты намерены рассмотреть во втором чтении законопроект № 3991 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений)".

К рассмотрению во втором чтении также планируется проект закона № 2618 "О внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине" и законопроект № 2412-д "О разведку".

Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение законопроекта № 3573 по повышению детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов размера государственной социальной помощи.

Среди вопросов повестки дня - законопроект № 3450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей" и № 2329 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" относительно освобождения внутренне перемещенных лиц от негативных последствий не выполнения денежных обязательств".