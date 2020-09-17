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Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов

Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Нардепы в четверг направили в комитет для подготовки к повторному первому чтению с предложением комитета законопроект о деятельности и организации органов местного самоуправления в связи с образованием (ликвидацией) районов.

"В условиях изменений терустройства с целью обеспечения стабильности правовых и иных отношений необходимо обеспечить непрерывность реализации задач и полномочий государства и местного самоуправления. Для этого возникает необходимость принятия парламентом законопроекта 3651... Этот законопроект урегулирует ряд вопросов, в частности реорганизации юридических лиц публичного права - местных советов, исполнительных комитетов советов, районных советов, районных государственных администраций и завершения их полномочий", - пояснил замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

Кроме того, по его словам, в частности, законодательство урегулирует ряд вопросов о порядке правопреемства органов самоуправления в новообразованных общинах и районах.

Так, за направление в комитет для подготовки к повторному первому чтению проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов деятельности и организации органов государственной власти, органов местного самоуправления в связи с образованием (ликвидацией) районов проголосовали 232 народных депутата. Проектом акта предусматривается внесение изменений в Избирательный кодекс и ряд законов Украины. 

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Указанными изменениями, среди прочего, предлагается урегулировать вопрос о назначении выборов старост в территориальных общинах, территории которых утверждены Кабинетом министров Украины, правопреемства имущества, прав и обязанностей районных советов районов, ликвидированных Верховной Радой, а также завершение полномочий и правопреемства органов местного самоуправления в случае утверждения территорий территориальных общин по решению правительства. 

Предполагается также уполномочить Кабинет министров Украины образовывать и ликвидировать местные государственные администрации. 

Также предусмотрено определить, в частности, особенности наименования административно-территориальных единиц и прочее.

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Украина, ВР, Рада.

Автор:

Телеграф
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