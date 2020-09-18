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"Мне чрезвычайно обидно": Стефанчука возмущает работа нардепов

"Мне чрезвычайно обидно": Стефанчука возмущает работа нардепов
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук не доволен тем, что украинские парламентарии пренебрегают своей работой.

Каждую пятницу к концу заседания в зале Верховной Рады остаются не более двух десятков нардепов.

Об этом рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе сегодняшнего заседания парламента.

"Я с грустью уже которую неделю подряд смотрю на этот зал. Я глубоко уверен, что наверное это не тот подход и не то рациональной использование времени, государственных бюджетных ресурсов и просто внимания зрителей, которые должна ддемонстрировать Верховная Рада Украины.

Мне чрезвычайно обидно, что максимум 10-20 нардепов считают необходимым послушать, какие проблемы сегодня реально есть", - поведал он.

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Также заместитель председателя Рады поблагодарил тех депутатов, которые ответственно подходят к своей работе и заявил, что будет искать способы внедрения правил должного посещения работы парламентариями.

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Верховная Рада, Руслан Стефанчук.

Автор:

Телеграф
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