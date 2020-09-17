"На политической растяжке": Арахамия прокомментировал возможность развала монобольшинства

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности раскола монобольшинства в Верховной Раде.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Арахамии задали вопрос, может ли монобольшинство развалиться, на что он ответил, что "такие сценарии есть, и они прорабатываются".

"Нельзя игнорировать этот факт с одной стороны. С другой стороны, мы же, в определенной степени, на политической растяжке", - сказал Арахамия.

По его мнению, необходимо держать баланс относительно реакции на "выходки" народных депутатов.

"Каждый раз, когда кто-то что-то делает… журналисты, и общественность говорят: "Давайте выгоним его из фракции". Для меня же народный депутат - это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы. Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли", - сказал Арахамия.

Напомним, в июле Арахамия говорил, что вероятность того, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную Раду, составляет меньше 1%.

А 12 сентября спикер парламента Украины Дмитрий Разумков выразил убеждение, что Рада ІХ созыва доработает до конца своей каденции.