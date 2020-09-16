Арахамия о нардепе Юрченко: Он должен сложить мандат, но мы не можем его заставить

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Александр Юрченко, которого обвиняют в получении взятки, должен сложить мандат.

"Я считаю, что он должен сложить мандат. Он депутат мажоритарщик, за него голосовала большая часть города Киева, но мы его не можем заставить", - сказал Арахамия в среду в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Как сообщалось ранее, нардеп Александр Качура сообщил, что Юрченко в связи с громким коррупционным скандалом покидает фракцию "Слуга народа".

"Со слов Арахамии депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции "Слуга Народа" до разрешения ситуации со "взяткой помощника". Но заявления мы ещё не видели", - написал Качура.

Напомним, на днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако он не задержан.